Rządowy Program Klub. Dotacje trafiły do klubów z Kalisza i powiatu kaliskiego. ZDJĘCIA

- Mamy ostatnio szczęście, że przedstawiciele administracji rządowej przyjeżdżają do Kalisza bardzo często. Jest to dla nas sygnał, że rząd chce współpracować z samorządem. Otrzymaliśmy duże wsparcie od pani minister i wojewody zwłaszcza w sytuacji walki z pandemią koronawirusa. Dzisiaj jednak spotykamy się w zupełnie innych okolicznościach. Będziemy wręczać dofinansowania dla klubów sportowych z Kalisza i powiatu kaliskiego. Mam nadzieję, że te pieniądze wspomogą rozwój kaliskiego sportu. - mówi prezydent Kalisza.

W ramach rządowego programu "Klub" do małych i średnich klubów sportowych z południowej Wielkopolski trafi w sumie 570 tysięcy złotych. W niedzielę, 21 czerwca promesy otrzymały między innymi kluby z Kalisza i powiatu kaliskiego. Wynoszą one od 10 do 15 tysięcy złotych.

-To od was, szanowni trenerzy i wychowawcy zależy jak rozwiną się wasi podopieczni. Mogliśmy obserwować trening siatkarek, wiem, że jest także silna drużyna szczypiornistów, więc jest gdzie awansować i spełniać swoje sportowe marzenia. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim klubom, które poprawnie złożyły wniosek, co wcześniej się nie zdarzyło. Wyjątkowo, ze względu na epidemię koronawirusa, możecie państwo całą dotację przeznaczyć na pensje dla trenerów, celem ratowania miejsc pracy. Dzięki temu sport będzie trwał, a my będziemy budowali zdrowe, sportowe społeczeństwo odporne na choroby, takie z jakimi mamy do czynienia teraz. - mówiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.