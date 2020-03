Sąd Okręgowy w Kaliszu odwołuje wszystkie rozprawy i posiedzenia

Ze względu na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 Sąd Okręgowy w Kaliszu odwołał wszystkie zaplanowane rozprawy i posiedzenia do końca marca, z wyjątkiem "spraw pilnych, w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia".

Zarządzeniem prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu, biuro obsługi interesanta ograniczone zostało do pracy zdalnej. Interesanci nie będą bezpośrednio obsługiwani.

Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu Patryk Pietrzak postanowił również, że odwołane zostaną planowane badania w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, jak również czynności w terenie z wyjątkiem nie cierpiących zwłoki.

Ograniczenia wprowadza również Sąd Rejonowy w Kaliszu. Do 25 marca biuro obsługi interesanta działać będzie jedynie zdalnie. Sędziowie referenci po konsultacji z przewodniczącymi wydziałów mogą podjąć decyzję o "odwołaniu rozpraw z odpowiednim wyprzedzeniem i poinformowaniem stron oraz pełnomocników, świadków i innych osób wezwanych lub zawiadomionych, na które wezwane są osoby z innych krajów bądź odległych miejscowości, co do których zachodziłoby ryzyko - z uwagi na absencję urzędników bądź sędziów w danym wydziale - braku możliwości rozpoznania sprawy, w tym również w ramach istniejącego planu zastępstw".