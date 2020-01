Sąd Okręgowy w Kaliszu: Tak obszernej sprawy jeszcze nie było! ZDJĘCIA

W całej sprawie poszkodowanych jest około 16 tysięcy osób. Pierwotnie proces miał toczyć się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sędzia, która otrzymała sprawę wyliczyła, że samo przesłuchanie świadków może zająć aż… 26 lat.

Dlatego zapadła decyzja, aby podzielić sprawę na kilka mniejszych i skierować je do innych sądów według miejsca zamieszkania poszkodowanych. Akta zostały skopiowane przez specjalnie wynajętą firmę i w ten sposób trafiły niedawno do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Tutaj prowadzić ją będzie sędzia Marek Urbaniak, na co dzień wiceprezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dokumentów, jest tak dużo, że zajmują jeden gabinet. Są nimi wypełnione szafy oraz biurka. Osoby postronne nie mają wstępu do gabinetu.

Sam akt oskarżenia to kilkanaście tomów. Wynika z niego, że Natalia Z., mieszkanka powiatu kaliskiego, jako pracownica jednej z instytucji finansowych, mających swoją centralę na Pomorzu, dopuściła się szeregu oszustw w odniesieniu do mienia znacznej wartości. Kobieta miała uczynić sobie z tego stałe źródło dochodu. A chodzi o udzielanie pożyczek. Ich przyznanie było uzależnione od wpłacenia opłaty przygotowawczej. Wynosiła ona od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Jak się okazało, wiele osób, które dokonały opłaty, nie dostały pożyczki.