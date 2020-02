Sąd Okręgowy w Kaliszu: Żona po byłym kaliskim opozycjoniście walczy o odszkodowanie. ZDJĘCIA

W okresie stanu wojennego Bogusław Śliwa był internowany. Po zwolnieniu nie mógł nigdzie znaleźć pracy, nawet dorywczej. W 1983 roku zorganizował kontrmanifestację po pochodzie pierwszomajowym, za co został aresztowany. Pobyt za kratami przypłacił zdrowiem i trafił do szpitala. Ostatecznie aparat bezpieczeństwa zmusił go do wyjazdu z kraju, ale nie poprzestał na represjach. Wynika to z kilku tomów akt, które trafiły do kaliskiego sądu z Instytutu Pamięci Narodowej.

- Widać z nich, że Bogusław Śliwa był jednym z najniebezpieczniejszych dla PRL-u opozycjonistów, jednym z najbardziej restrykcyjnie ściganych. Pod koniec 1983 roku udało im się wyrzucić go z Polski i wpisać, co wyszło z ostatnio ujawnionych dokumentów, na listę osób niepożądanych w PRL. Przebywał na tej liście aż do listopada 1989 roku. Ale co ciekawe w 1985 roku na terenie Szwecji udzielił wywiadów szwedzkim mediom oraz Radiu Wolna Europa między innymi na temat zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym w lipcu 1985 roku, czyli ponad półtora roku od wyrzucenia go z Polski wydano postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, wszcząć postępowanie z art 132 Kodeksu karnego, że zagraża interesom PRL, a prokuratura wojskowa postanowiła go ścigać listem gończym. Nie zrealizowano tego, bo do Polski nie wrócił, a w Szwecji był bezpieczny – mówi Maciej Krzyżanowski, pełnomocnik wdowy po Bogusławie Śliwie.

Za te wszystkie krzywdy Małgorzata Chwilczyńska domaga się przed kaliskim sądem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. To przeszło 600 tysięcy złotych. W piątek zakończył się proces. Jednak ze względu na zawiłość sprawy wyrok zapadnie w innym terminie.