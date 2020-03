Sąd w Kaliszu: Tymczasowy areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szpitalach. ZDJĘCIA

37-letni mieszkaniec Krotoszyna jest podejrzany o skierowanie do trzech placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w wyniku wspólnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

- W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w 25 marca za pośrednictwem sieci internetowej powiadomił placówki medyczne w Kaliszu, Miliczu oraz Ostrowie Wielkopolskim o zdarzeniu zagrażającemu życiu i zdrowiu wielu osób – to jest o podłożeniu ładunków wybuchowych, wiedząc, że niebezpieczeństwo to nie istnieje, przez co wywołał czynności organów państwowych, funkcjonariuszy policji mające na celu uchylenie tego niebezpieczeństwa, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów, personelu szpitala oraz interweniujących funkcjonariuszy policji, wiedząc o okolicznościach szczególnie niebezpiecznych to jest występowaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 - mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.