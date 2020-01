Salon Dominiak. Wyjątkowy wieczór w pracowni kaliskiej projektantki Elżbiety Dominiak. ZDJĘCIA

Była to już trzecia odsłona Salonu Dominiak. To nowa formuła spotkań adresowanych do pań w Kaliszu. Tym razem, oprócz mody, była też mowa o winach i motoryzacji. Panie odwiedzające salon mogły obejrzeć najnowszy model Peugeota 508, który prezentowany był przed kamienicą na Głównym Rynku. Nie brakowało również poczęstunku.

Elżbieta Dominiak, kaliska projektantka, w tym roku świętuje 30-lecie swojej pracy. Jak sama podkreśla, pracownia sukien ślubnych i wieczorowych powstała z ogromnej pasji i zamiłowania do piękna. Na swoim koncie ma wieloletnią współpracę z biurem Miss Polonia a następnie z biurem Miss Polski. Jej kolekcje były prezentowane w Mediolanie, Berlinie i Paryżu.