Samorząd województwa wielkopolskiego rusza z programem "Deszczówka". 2 miliony złotych w puli środków

Program "Deszczówka" wychodzi naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w naszym regionie. Polega na retencjonowaniu i wykorzystywaniu wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych.

Program skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z Wielkopolski. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację programu zaplanowano 2 miliony złotych.

- Samorządowy program "Deszczówka" daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70 procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów - mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020.