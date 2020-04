Samorządy przeciwko wyborom prezydenckim 10 maja. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci piszą do komisarzy wyborczych, także w naszym okręgu

Największą aktywność na tym polu wykazują burmistrzowie i wójtowie z podpoznańskich gmin. Jednak także na naszym terenie pojawiają się już głosy sprzeciwu wobec organizacji wyborów w pierwotnym terminie. Jednym z pierwszych, którzy jasno określili swoje stanowisko był burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak.

- W poniedziałek wystosowaliśmy do komisarza wyborczego pismo, że mamy obawy co do możliwości technicznego przeprowadzenia wyborów. Po pierwsze - ze względu na lokale wyborcze. Ja mam w gminie do przygotowania dziesięć lokali, w tym jeden w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, który obecnie jest zamknięty. Jak przygotować wybory w zamkniętym obiekcie? A po drugie - obsadzenie komisji - w mieście i gminie Grabów nad Prosną potrzebujemy ponad 70 osób do pracy w obwodowych komisjach wyborczych - przekonuje Ptak. Tymczasem wobec zagrożenia koronawirusem nie tylko brakuje nowych chętnych do pracy w komisjach, ale także wycofują się ci, którzy zgłosili się już wcześniej.