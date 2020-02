Schola Cantorum w Kaliszu. Wystawa prac laureatów konkursu "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" ZDJĘCIA

W środę w Kaliszu rozpoczęło się wielkie święto z muzyką dawną, której towarzyszy twórczość plastyczna, inspirowana muzyką średniowiecza, renesansu i baroku, prezentowana na rozlicznych wystawach w Kaliszu, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki Scholi Cantorum Kalisz staje się na kilka dni ogólnopolskim centrum sztuki dawnej i jej charakterystycznych dźwięków i barw skupionych wokół dzieci i młodzieży, którym towarzyszą ich nauczyciele i mentorzy.

Jeszcze dziś wieczorem, o godz. 18.20, odbędzie się koncert inauguracyjny w wykonaniu laureatów ubiegłorocznego festiwalu we wnętrzach kościoła franciszkanów. W czwartek, 6 lutego organizatorzy zapraszają na wyjątkowy koncert In memoriam do kościoła garnizonowego, a w piątek na wystawę prac plastycznych w PKO BP przy ul. Górnośląskiej. I wreszcie w sobotę, 8 lutego do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego na koncert galowy, na którym poznamy laureatów Złotych, Srebrnych i Brązowych oraz Bursztynowej Harfy Eola.