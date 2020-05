Schron przeciwatomowy w Kaliszu ponownie otwarty dla zwiedzających. ZDJĘCIA

Schron przeciwatomowy w Kaliszu ponownie otwarty dla zwiedzających. To prawdziwa gratka, nie tylko dla pasjonatów historii. Relikt z czasów zimnej wojny można ponownie odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

Schron przeciwatomowy w Kaliszu został wybudowany po tak zwanym kryzysie kubańskim, najpoważniejszym kryzysie po II wojnie światowej. Pod budynkiem mieszkalnym przy ulicy Granicznej 20 w Kaliszu powstał obiekt liczący około 500 metrów kwadratowych. To tutaj w razie ataku atomowego mieli schronić się najważniejsi oficjele w mieście oraz dowodzić. To tutaj miały trafiać dane o skażeniach z całego regionu kaliskiego. Wszystko mogło być dokładnie analizowane. Na wypadek alarmu można było także załączać syreny alarmowe rozmieszczone w mieście.



Schron przeciwatomowy w Kaliszu wyposażony jest w pomieszczenia operacyjne oraz urządzenia gwarantujące niezależne funkcjonowanie obiektu: system centralnego ogrzewania, specjalny system agregatów filtrowo-wentylacyjnych, agregat prądotwórczy i centralę łączności przewodowej i radiowej. Wszystko zostało zachowane w doskonałym stanie i w jednej chwili można przenieść się w czasie. Obecnie przy ulicy Granicznej 20 mieści się siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację "Miłosierdzie". To właśnie WTZ zapraszają do zwiedzania schronu przeciwatomowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00. Wymagany jest wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 62 593 16 00 lub przez e-mail: wtz.@fm.kalisz.pl zobacz galerię (35 zdjęć) Kalisz: Zobaczcie wyjątkowe widoki miasta z lotu ptaka. ZDJĘCIA zobacz galerię (35 zdjęć) Polub nas na FB Kalisz Nasze Miasto na Facebooku Polub nas Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

lub zostaw nam wiadomość na facebooku O co chodzi w Hot16Challenge2? Wideo