Schronisko Brata Alberta w Kaliszu ma kłopoty finansowe. Trwa zbiórka na portalu Zostań Aniołem.pl

Schronisko, które nie pozostawia nikogo w potrzebie potrzebuje wsparcia. W uzbieraniu potrzebnej kwoty ma pomóc zbiórka założona na portalu Zostań Aniołem.pl, należącym do kaliskiego oddziału Fundacji Bread of Life.

- Ten rok, może być trudny dla pensjonariuszy Schroniska Brata Alberta. Brakuje środków na dalsze funkcjonowanie ośrodka! Mieszkańcy ośrodka to miejsce nazywają swoim małym domem. Przybyli z różnych miejsc, spotkali się w domu w różnych okolicznościach, stali się osobami wykluczonymi społecznie. Ten ośrodek dla nich to była jedyna deska ratunku, wielu z nich zmieniło swoje życie na lepsze, wychodząc z bezdomności mieszkając w mieszkaniu treningowym. Część z nich pracuje i samodzielnie stawia ponowne kroki w życiu – czytamy na portalu Zostań Aniołem.pl, który zachęca do dodania skrzydeł ludziom, którzy odzyskali nadzieję i mogą być z niej ponownie ograbieni.