Schronisko dla zwierząt w Kaliszu czeka przeprowadzka. Miasto szuka nowej lokalizacji

- Szukamy nowej lokalizacji i mam nadzieję, że takie rozwiązanie uda nam się znaleźć. Liczę, że to co przedstawimy spotka się z akceptacją radnych miejskich i mieszkańców - dodaje włodarz miasta.

- Obecna lokalizacja schroniska dla zwierząt nie jest szczęśliwa - mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Jego zdaniem usytuowanie azylu przy bardzo uczęszczanej drodze, brak miejsc parkingowych zaparkować, a do tego rozwijająca się w okolicy zabudowa mieszkaniowa nie sprzyjają takiemu sąsiedztwu.

- To między innymi zasługa podejmowanych przez nas działań. Pan kierownik jest odbierany bardzo dobrze. Obecnie nie mamy żadnych zgłoszeń odnośnie funkcjonowania schroniska, a jak przyszliśmy do ratusza, był to może nie największy problem strategiczny, ale wiele się działo w sferze medialnej. Był też konflikt personalny w placówce .Osoba, którą znaleźliśmy bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Bardzo dobrze idą adopcje, a obiekt wygląda na dobrze zarządzany - mówi Krystian Kinastowski.