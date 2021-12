Ścieżki rowerowe do 12 km od Kalisza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Kalisza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Kalisza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Kaliszu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Kaliszu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 984 m

Gordi2008 poleca trasę mieszkańcom Kalisza

Trasa bardzo malownicza i lekka, w sam raz na spokojną niedzielę. Biegnie z osiedla Rogi przez miejscowości z ładnymi widokami oraz luksusowymi rezydencjami.

Nawiguj