Ścieżki rowerowe do 45 km od Kalisza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Ścieżki rowerowe w okolicy Kalisza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 45 km od Kalisza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Gdzie Rudka wpada do Krzny

Stopień trudności: 1

Dystans: 7,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 116 m

Sowa.jakub1 poleca trasę rowerzystom z Kalisza

Niespełna 8 km przejażdżka do ujścia rzeki Rudka do rzeki Krzna. Świetne miejsce na piknik nad Krzną (wiosną, latem może być za wysoka trawa). Powrót ścieżką gruntową wzdłuż torów.