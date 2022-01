Ścieżki spacerowe do 36 km od Kalisza. Pomysły spędzenie czasu w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy spacerowe w pobliżu Kalisza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Kalisza, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Kaliszu ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 23 stycznia w Kaliszu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 50,17 km

Czas trwania spaceru: 16 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 164 m

Trasę spacerową mieszkańcom Kalisza poleca Haramac

2 edycja towarzyskiego ultramaratonu do Gorących Źródeł w Uniejowie.

START: 8:00 18 lutego sobota - rynek w Aleksandrowie Łódzkim

META: o 14:00 w Termach Uniejów