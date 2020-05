Senator Janusz Pęcherz apeluje o jak najszybszą budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna

Przypomina, że na te zagadnienia zwrócił uwagę w Senacie podczas posiedzenia komisji środowiska, a następnie w wystąpieniu do premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego posiedzenia Senatu 13 marca 2020 r.

- W swojej kampanii wyborczej na senatora budowa zbiornika była także dla mnie priorytetowym zagadnieniem i to z kilku powodów m.in. ochrony ludności przed skutkami powodzi, przed skutkami suszy i stepowienia coraz większych obszarów Wielkopolski, zapewnienia odpowiedniej ilości zasobów wodnych o dobrej jakości dla funkcjonowania społeczeństwa, środowiska i gospodarki oraz z powodu retencjonowania zasobów wodnych w rejonie Wielkopolski - wymienia senator Janusz Pęcherz.

- Zbiornik Wielowieś Klasztorna oprócz bezpośredniej ochrony miasta Kalisza będzie miał duży wpływ na tereny zalewowe w gminie Żerków, a także przyczyni się do spłaszczenia fali powodziowej na rzece Warcie, do której Prosna wpływa. Oznacza to, że zmniejszy się niebezpieczeństwo powodzi w takich miastach, jak Nowe Miasto, Śrem czy Poznań, miastach leżących nad rzeką Wartą - argumentuje w piśmie senator.

Dodaje, że oprócz przechwycenia fali powodziowej na rzece Prośnie i zredukowanie jej do wielkości nieszkodliwej dla miasta Kalisza, coraz ważniejszą funkcją staje się retencjonowanie wody w celu prowadzenia sterowanej gospodarki wodnej. Tłumaczy, że w rejonie Wielkopolski, w którym planuje się budowę zbiornika, występują susze hydrologiczne w okresach letnich, a stan wody w rzece jest znikomy. A zbiornik jego zdaniem zapewni nienaruszalny, konieczny przepływ wód w korycie rzeki Prosny w okresach posusznych oraz zaspokoi potrzeby wodne rolnictwa.