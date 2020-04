Sesja Rady Miasta Kalisza. Burzliwa dyskusja na temat pomocy dla przedsiębiorców ZDJĘCIA

W czwartek, 23 kwietnia odbyła się XXII Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni ponownie zasiedli przed swoimi tabletami z uwagi na pandemię koronawirusa. Gorąca dyskusja wynikła przy okazji pomocy dla przedsiębiorców. Opozycja chciała m.in. zniesienia podatku od nieruchomości.

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej sceptycznie odnosi się do zaproponowanemu przez prezydenta Kalisza programu pomocowego dla przedsiębiorców. - Prezydent nic nowego nie wprowadza, ponieważ odroczenia w czasie i rozkładanie na raty podatków lokalnych są procedurą zapisaną w przepisach dotychczas obowiązujących. Wszystkie nowe rozwiązania w zakresie odstąpienia od poboru podatków lokalnych można wprowadzić tylko w drodze uchwał Rady Miasta Kalisza, do podjęcia których radni wyrazili gotowość w piątek 20 marca 2020 r. - czytamy w oświadczeniu. 20 marca 2020 r. Prezydium Rady Miasta Kalisza zebrało się w komplecie i za zgodą wszystkich klubów radnych zredagowało katalog działań, co do których jest zgoda i jednogłośne poparcie Rady Miasta Kalisza. - Rada Miasta Kalisza wnioskuje o jak najszybsze zabezpieczenie w bieżącym budżecie Miasta Kalisza kwoty 1 mln złotych z przeznaczeniem wspomnianych środków dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, kaliskiego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej celem zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, a także odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej - czytamy w oświadczeniu.

W piśmie czytamy też, że chcą pilnego rozważenia możliwości zwolnienia kaliskich mieszkańców przedsiębiorców z obowiązku zapłaty tegorocznych podatków i opłat lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. - Oczekujemy od prezydenta opublikowania i ustosunkowania się do złożonych postulatów Rady Miasta, przygotowania stosownych projektów uchwał do przegłosowania, dalszego wspólnego działania, dostępu do miejskich kanałów informacyjnych w zakresie działań Rady Miasta Kalisza - uważają radni Koalicji Obywatelskiej. - Prezydent powinien podejmować trudne decyzje w sytuacji pandemii. Trzy najważniejsze kwestie - po pierwsze - stan służby zdrowia, po drugie - aby ludzie nie tracili pracy i po trzecie - aby nie bankrutowały kaliskie firmy. Samorząd bierze odpowiedzialność za mieszkańców - powiedział podczas sesji radny KO Eskan Darwich.

- Odnośnie podatku od nieruchomości musimy działać bardzo rozważnie - odpowiedział prezydent. Poprosił również radnych, aby nie głosowali na projekt KO. - Przygotowaliśmy takie zestawienie. Zakład fryzjerski podatku od nieruchomości płaci miesięcznie około 200 zł. Możemy tę opłatę prolongować. Tak szeroko idąca uchwała jest korzystna dla galerii handlowych, a one do budżetu płacą najwięcej.

- Rozmawiałem z restauratorem sprzed ratusza. Sprzed pandemii wydawał posiłki 4000 zł, teraz - za 400 zł - powiedział radny KO Dariusz Grodziński. - Odwlekanie tego tematu do niczego nie prowadzi. Przedsiębiorcy oczekują od nas zdecydowanego ruchu. Zróbmy to wspólnie. - Panie prezydencie to nie czas na spory, konflikty. Za szybko ocenia pan intencje i mówi o polityce. Mówi, że powołał pan zespół do spraw skutków koronawirusa, a nie powołał pan do niego członków naszego klubu. Nie ma tego dialogu. Może uchwały nie są doskonałe, ale jesteśmy otwarte na dialog. Codziennie dostaję telefony - od hotelarza, restauratora, fryzjerki z prośbą, abyśmy coś zrobili. Jaką kwotę z budżetu przewiduje pan na pomoc - dodała Barbara Oliwiecka z KO. - Te uchwały pomagają galeriom handlowym i firmom leasingowym - odpowiedział prezydent. - Dajemy sobie czas na obserwację sytuacji i stwierdzenia które przedsiębiorstwa będą potrzebować od miasta. Nie wymyślę kwoty z kapelusza. Ta kwota będzie wynikała z wniosków i z udokumentowanej sytuacji finansowej. Na pewno udzielimy pomocy. Już teraz wydajemy decyzje, dzięki którym tych podatków przedsiębiorcy nie płacą.

- Katalog proponowany przez KO jest dosyć ograniczony. Nie ma wszystkich firm, której tej pomocy potrzebują. Szkoda, że przy tworzeniu tych uchwał nie współpracowano z nami - głos zabrała radna SLD Kamila Majewska. Podziękował również prezydentowi Kalisza za chęć stworzenia zespołu.

- Myślmy w szerokim zakresie. Wnioskuję do prezydenta o jak najszybsze powołanie zespołu i wypracowania propozycji, nawet za dwa tygodnie podczas nadzwyczajnej sesji. Przyjmijmy coś kompleksowo - powiedział Artur Kijewski z PiS. Ostatecznie projekt Koalicji Obywatelskiej nie uzyskał większości. - Nie będzie uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości za drugi kwartał kaliskich przedsiębiorców, branż wymienionych w ustawie covidowskiej. Nie będzie też obniżenia do minimum stawek podatku od środków transportu. Prezydent Kinastowski prosząc Radę Miasta Kalisza o ich odrzucenie powiedział, że 200 zł podatku dla fryzjerki to żadna pomoc, a na skrzyżowaniach widzi mnóstwo tirów - cytuję - "na kaliskich" blachach - komentuje Dariusz Grodziński. - Prezydent powiedział, że aby pomóc przedsiębiorcom w Kaliszu, to trzeba specjalny zespół powołać. Radni ochoczo temu przyklasnęli, nawet radna, która tydzień temu domagała się... zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości. To pokazuje jak bardzo prezydent oderwany jest od rzeczywistości i jaki wciąż w ratuszu króluje "niedasizm". Radni tylko jakby czekali pretekstu, żeby znowu udowodnić swoją bezradność. Jak tak będziemy pomagać przedsiębiorcom, jak ratusz pomaga służbą medycznym i DPS-om, to efekty będą podobne.

Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

lub zostaw nam wiadomość na facebooku

Najnowsze informacje dot. koronawirusa