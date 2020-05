Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni po raz ostatni obradowali w trybie zdalnym

Radni podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 18 mln zł w trzech seriach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Miasta są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Składa się na to głównie brak przeprowadzania procedury przetargowej (co skraca znacznie okres pozyskiwania środków finansowych), elastyczność (dopasowanie wielkości emisji do potrzeb kapitałowych) oraz możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu - czytamy w uzasadnieniu.

- Rozumiemy emisję obligacji z uwagi na problemy finansowe miasta, ale chciałbym dowiedzieć się, jakie zadania będą w ramach tych obligacji realizowane - głos zabrał radny Sławomir Chrzanowski z KO.

- Obligacji będą zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego, ale wynikającego z realizacji inwestycji. Jeszcze nie wprowadzaliśmy, jakie to będą inwestycje. Dopiero pod koniec roku będziemy dokonywali rozliczeń, gdy będziemy znali kwoty z przetargów - tłumaczyła skarbnik Irena Sawicka.