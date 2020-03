Siatkarki Energa MKS Kalisz nie zagrają w playoffach. Zdecydował mecz w Bielsku Białej

Aby myśleć o awansie do najlepszej ósemki Ligi Siatkówki Kobiet, zespół z Kalisza musiał pokonać BKS Stal Bielsko-Biała w trzech lub czterech setach. Kaliszankom potrzebny był bowiem komplet punktów. Z kolei bielszczankom wystarczyły dwa wygrane sety.

Niestety ta sztuka kaliszankom się nie udała. Drużyna z grodu nad Prosną po walce na przewagi przegrała premierowego seta 24:26. W drugim secie Energa MKS Kalisz prowadziła już nawet 17:10 by chwilę później roztrwonić znaczącą przewagę. Rywalki zdołały zniwelować straty do zaledwie punktu. W końcówce to jednak zespół z Kalisza był górą, zwyciężając do 21.

Sporo emocji dostarczyła trzecia odsłona. Kaliski zespół prowadził już nawet 18:13, ale ostatecznie przegrały na przewagi 27:29. W tym momencie bielszczanki mogły cieszyć się z utrzymania ósmej pozycji, premiowanej grą w ćwierćfinałach. Kaliszanki nie spuściły jednak głów i próbowały walczyć w kolejnej partii. Niestety i tę przegrały do 23.