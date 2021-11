Siatkarki Energa MKS Kalisz postawiły się mistrzyniom Polski. ZDJĘCIA

Zdecydowanym faworytem spotkania był zespół z Polic, ale kaliszanki wcale nie zamierzały tanio sprzedać skóry. Pokazał to pierwszy się, w którym Energa MKS miała swoją szansę i mogła wyjść na prowadzenie. Kilka błędów w przyjęciu pod koniec seta sprawiło, że to Chemik wygrał 25:22. Druga partia również należała do aktualnych mistrzyń kraju. W trzeciej odsłonie górą były podopieczne Adama Czekaja, które wygrały 25:19. Zespół nie zdołał jednak pójść za ciosem w kolejnym secie i tym samym trzy punkty pojechały do Polic.

W porównaniu z poprzednimi meczami, nowy trener Energi MKS Kalisz dokonał kilku zmian w wyjściowej szóstce. Na rozegraniu od początku zagrała Sylwia Kucharska, a na skrzydle Karolina Drużkowska, która zdobyła aż 22 punkty.