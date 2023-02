Siatkarki Energa MKS Kalisz rozbite przez Grot Budowlani Łódź. ZDJĘCIA

Pierwszego seta lepiej rozpoczęły łodzianki, które szybko wyszyły na czteropunktowe prowadzenie 1:5 i jak się okazało w końcówce tej partii, wygrały właśnie różnicą czterech punktów. Najwięcej emocji dostarczyła druga odsłona meczu. Kaliszanki przegrywały już 24:19, ale zdołały doprowadzić do remisy 24:24. Jedna na przewagi lepsza okazała się ekipa Budowlanych. Kiedy wydawało się, że kaliszanki pójdą za ciosem i postarają się odwrócić losy meczu w trzeciej partii, ich gra zupełnie się posypała. Rywalki gładko wygrały 25:11 i mogły się cieszyć ze zwycięstwa za komplet punktów.

- Ciężko jest tu stać po takim meczu, zwłaszcza patrząc na wynik ostatniego seta. Nie tak wyobrażałyśmy sobie ten mecz. Wiedziałyśmy, że będzie on ciężki. Poprzednie dwa spotkania z Budowlanymi pokazały, że to jest przeciwnik, który, można powiedzieć, trochę nam nie leży. Siatkówka to gra błędów i my popełniliśmy ich zdecydowanie za dużo i to w takich momentach kluczowych. Czasem podejmowałyśmy zbędne ryzyko, czasem bałyśmy się podjąć tego ryzyka. Myślę, że decyzje, które podejmowałyśmy w niektórych momentach tego meczu mogły zdecydować o tym, że wynik jest taki, a nie inny – oceniła Aleksandra Wójcik, przyjmująca Energa MKS Kalisz.