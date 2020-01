Siatkarki Energa MKS Kalisz w derbach Wielkopolski przegrały z Eneą PTPS Piła. ZDJĘCIA

Kaliszanki liczyły, że uda im się wykorzystać atut własnego boiska i zwyciężyć za trzy punkty, Tymczasem musiały się podzielić punktami z zespołem z Piły. Jak na derbowy mecz emocji nie zabrakło.

Kaliszanki dobrze rozpoczęły pierwszego seta, ale w końcówce lepsze były jednak rywalki. W drugiej partii to podopieczne Jacka Pasińskiego ruszyły do zdecydowanego ataku wychodząc na prowadzenie 16:4. Ostatecznie skończyło się 25;16. Trzeci set znowu miał dość wyrównany przebieg, a w końcówce lepsze okazały się przyjezdne, wygrywając 25:22. Czwarta partia to znów udana gra kaliszanek i pewna wygrana 25:16.

O losach spotkania rozstrzygnął tie-break. Gospodynie prowadziły już nawet 5:2. Po zmianie stron pilanki zaczęły mozolnie odrabiać straty, by zwyciężyć na przewagi 17:15.

- Dzisiaj niestety Ewelina Brzezińska skręciła nogę i znowu będziemy się borykać z przeciwnościami losu. To jest sport, wiem o tym, ale jest tego już trochę za dużo. Ljubica, Ania Miros, Kasia Wawrzyniak i teraz Ewelina. W tej chwili nie mamy zmiany na rozegraniu, nie mamy zmiany na ataku i teraz straciliśmy zmianę na przyjęciu. Stałem jak "wazon" i nic nie mogłem zrobić. Chciałem bardzo, ale nie mogłem. Własnie tej zmiany nam zabrakło, co nie znaczy, że dziewczyny źle grały. Czasem wystarczy zejść i odpocząć, złapać oddech. To jest drugi mecz, po domowym z ŁKS-em, kiedy gramy bez zmienniczki na przyjęciu. Tutaj było tak samo. Dziewczyny na przyjęciu grały z biegiem czasu coraz słabiej, właśnie przez brak zmienniczki. Ręce mi opadają, ale nie składamy broni, jedziemy do Legionowa walczyć o punkty, a później zagramy u siebie z Wrocławiem - podsumował mecz Jacek Pasiński, trener Energa MKS Kalisz.