Siatkarki Energa MKS Kalisz wyraźnie pokonały Wisłę Warszawa. ZDJĘCIA

Siatkarki Energa MKS Kalisz były faworytkami sobotniego starcia i nie zawiodły. Podopieczne Jacka Pasińskiego pewnie pokonały zespół ze stolicy, który zdołał przywieźć do Kalisza zaledwie siedem zawodniczek. Większych emocji dostarczył jedynie drugi set, wygrany przez kaliszanki do 22.

- Po tym co prezentowaliśmy w meczu z Bydgoszczą na pewno nie czekało na nas przesadnie łatwe zadanie. Pozbierać się, wyjść i przed licznie zebraną kaliską publicznością rozegrać mecz, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo łatwy, ale wcale nie musi taki być. Popatrzmy na to w ten sposób: przyjeżdża Wisła nie mająca niczego do stracenia. Podejmuje maksymalnie duże ryzyko na zagrywce, maksymalnie duże ryzyko w ataku i gdybyśmy pozwolili sobie na moment nieuwagi wynik nie musiałby być taki „ładny”. Pokazuje to doskonale drugi set, gdzie wystarczył moment dekoncentracji i nagle zrobiło się prawie równo, nagle mamy 20-18, 20-19 i ciężką końcówkę. Natomiast dziewczyny pokazały, że można na nich polegać. Ostatecznie zagraliśmy przyzwoity mecz, który przyniósł nam trzy punkty kluczowe w kontekście walki o play-offy - powiedział Jacek Pasiński, trener Energa MKS Kalisz.