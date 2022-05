Siatkarki MKS Kalisz mają nowego trenera. Zespół odkrywa pierwsze karty

Trener Marcin Widera to pochodzący z Rudy Śląskiej absolwent katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. W sezonach 2019/20 i 2020/21 pełnił w kaliskim klubie rolę asystenta trenera Jacka Pasińskiego. W latach 2019 - 2022 prowadził również zespoły młodzieżowe Akademii MKS Kalisz doprowadzając je do ośmiu medali mistrzostw Polski (pięciu złotych, dwóch srebrnych i jednego brązowego), co było największym sukcesem w historii kaliskiej siatkówki młodzieżowej.

Wcześniej Widera pracował w KPKS Halemba Ruda Śląska oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. Prowadził w roli pierwszego trenera zespół Jedynki Siewierz, był również asystentem trenera w PTPS-ie Piła w sezonie 2017/18. Od wielu lat współpracuje z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, a w 2013 roku był asystentem w zespole, który zdobył złoty medal mistrzostw Europy kadetek.

Marcin Widera swoją wiedzę rozwijał na stażach u wielu uznanych, zagranicznych szkoleniowców, m.in. Giovanniego Guidettiego, Giuseppe Cuccariniego, Andrei Anastasiego, Marka Lebedewa i Karcha Kiraly’ego. Zbierał doświadczenie w Stanach Zjednoczonych obserwując pracę zespołu uniwersyteckiego American University w Waszyngtonie oraz kadr narodowych USA. Od sezonu 2022/23 Marcin Widera będzie trenerem pierwszego zespołu MKS Kalisz.