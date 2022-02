Siatkarki MKS Kalisz na fali. Trzecie zwycięstwo z rzędu i Wrocław zdobyty!

Po pokonaniu Jokera Świecie i UNI Opole w poprzednich kolejkach TAURON Ligi tym razem siatkarki MKS-u Kalisz udały się do Wrocławia na mecz z kolejną z drużyn będącą bezpośrednim rywalem w walce o fazę play-off. Wrocławianki znajdowały się o jedną lokatę niżej (na 10. miejscu) tracąc do kaliskiego zespołu pięć punktów. Mecz był niezwykle wyrównany, a tylko trzecia partia nie rozstrzygnęła się grą na przewagi. Ostatecznie jednak to kaliszanki lepiej odnalazły się w zaciętych końcówkach wygrywając całe spotkanie 3:1.

Mecz MKS rozpoczął bardzo dobrze. W pierwszej wymianie błąd dotknięcia siatki w bloku popełniła kubańska przyjmująca Volleya Yunieska Tobles Batista, a kolejne zagrywki Karoliny Drużkowskiej mocno utrudniły wrocławiankom przyjęcie, co doprowadziło do kolejnych punktów, między innymi Eweliny Żurowskiej w bloku. Asa zagrała również Drużkowska i kaliszanki prowadziły już 0-5. Na tą przewagę niestety jeszcze dłuższą serią odpowiedział Volley wychodząc na prowadzenie 7-5. W pierwszej wymianie po czasie dla trenera Czekaja punkt zdobyła jeszcze Batista, ale w kolejnych akcjach gra się wyrównała. Po bloku Sylwii Kucharskiej, skutecznym ataku Karoliny Drużkowskiej i asie kaliskiej rozgrywającej wynik seta się wyrównał, a blok Aleksandry Dudek w kolejnej akcji pozwolił kaliszankom wrócić na prowadzenie. Silnym punktem MKS-u w pierwszej partii (ale też całym meczu) niewątpliwie była zagrywka. Tym razem asa zagrała Dudek i przewaga wzrosła do czterech punktów. Volley nie dawał jednak za wygraną i dzięki fragmentowi dobrej gry potrafił zmniejszyć straty przy stanie 17-18. Od tego momentu utrzymywało się jedno lub dwupunktowe prowadzenie kaliskiego zespołu, ale losy pierwszego seta ciągle nie były rozstrzygnięte. W końcówce zrobiło się nerwowo i dobre akcje z obu stron przeplatane były błędami. Z dobrej strony zaprezentowały się jednak kaliskie środkowe, najpierw skuteczny atak Aleksandry Cygan dał MKS-owi prowadzenie 23-24, a chwilę później pierwszego seta blokiem zamknęła Justyna Łukasik (najlepiej blokująca zawodniczka spotkania).