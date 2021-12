Siatkarki MKS Kalisz nie sprostały wicemistrzyniom kraju. ZDJĘCIA

Kaliszanki podbudowane zwycięstwem nad wyżej notowanym ŁKS-em Łódź przystępowały do starcia z drużyną z Rzeszowa w bojowych nastrojach. Jednak już dwa pierwsze sety nie pozostawiły złudzeń, kto w tym meczu będzie miał więcej do powiedzenia. Trapiony kontuzjami kaliski zespół (z powodu kontuzji Aleksandry Cygan z konieczności na środku musiała zagrać przyjmująca Karolina Drużkowska) miał kłopoty z przyjęciem agresywnej zagrywki rywalek co przełożyło się na gładkie wygrane w dwóch pierwszych setach.

Mimo to kaliszanki nie zamierzały się poddawać i po grze na przewagi zdołały wygrać trzecią partię. Bardzo dobrze zagrała Karolina Drużkowska, która wróciła na swoją nominalną pozycję. Ale czwarty set to już dominacja wicemistrzyń Polski, które przypieczętowały wygraną i mogły cieszyć się z kolejnych trzech punktów. Najlepszą zawodniczką spotkania została Anna Stencel, która zanotowała 58% skuteczności w ataku, dokładając do tego cztery asy i aż pięć bloków.