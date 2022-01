Siatkarki MKS Kalisz po zaciętym meczu wygrały w Opolu

Początek nowego roku jest dla kaliszanek pełen skrajnych emocji. Rozpoczęły go przypadkami COVID-19 i izolacją, co spowodowało odwołanie meczu z Volleyem Wrocław pierwotnie zaplanowanego na 6 stycznia oraz przesunięcie spotkania z Jokerem świecie z 15 na 18 stycznia. W ubiegłym roku tego typu przymusowe przerwy od treningów potrafiły sporo namieszać w procesie przygotowywania do meczów, zwłaszcza bezpośrednio po powrocie. Kaliszanki jednak były w stanie wygrać dwa, niezwykle kluczowe w kontekście walki o play-offy, mecze.

Poniedziałkowe spotkanie rozegrane w Opolu było dokończeniem 16 kolejki TAURON Ligi i pojedynkiem między siódmym (UNI Opole) a dziewiątym (MKS Kalisz) zespołem w tabeli. MKS już w drugim meczu z rzędu musiał grać bez swojej podstawowej atakującej Moniki Gałkowskiej. Mimo tego dobrze wszedł w spotkanie. W pierwszej wymianie opolanki zaatakowały w aut, chwilę później asa zagrała Natalia Gajewska i MKS prowadził 0-3. W następnej wymianie przyszedł czas na pierwszy punkt gospodyń za sprawą brazylijskiej środkowej Vivian Pellegrino, ale nie zmieniło to przebiegu seta od razu. Blok Oriany Miechowicz i punktowy atak Aleksandry Cygan pozwolił kaliszankom wyjść na prowadzenie 2-5. W tym momencie jednak gospodynie zdecydowanie poprawiły swoją grę. Po zakończonej skutecznym atakiem przez środkową UNI Opole Martę Orzyłowską kontrze wyrównały wynik przy stanie 5-5, a po dwóch kolejnych wymianach prowadziły już 7-5, co zmusiło trenera kaliskiach siatkarek Adama Czekaja do skorzystania z przerwy na żądanie. Opolanki wypracowały jednak czteropunktową przewagę i chociaż siatkarki MKS-u walczyły o odrabianie strat, to taka różnica utrzymała się do końca seta, którego UNI Opole wygrało 25-20.