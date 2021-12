Siatkarki MKS Kalisz podejmą wicemistrzynie Polski w ostatnim meczu w tym roku

Niemal tydzień temu doszło do wyczekiwanego przez wszystkich przełamania kaliskiego zespołu. Po bardzo dobrym meczu siatkarki przywiozły trzy punkty z Łodzi rewanżując się ŁKS-owi za porażkę z pierwszej rundy. Ze świetnej strony zaprezentował się cały zespół, a MVP została najskuteczniejsza w MKS-ie Kalisz (20 punktów) przyjmująca Aleksandra Dudek. Nowy trener Adam Czekaj kontynuuje plan wprowadzania zmian w zespole. W Łodzi spotkanie w pierwszej szóstce rozpoczęły, poza późniejszą najlepszą zawodniczką spotkania,, Natalia Gajewska oraz Karolina Drużkowska. Po kontuzji do gry wróciła również libero Oliwia Bałuk.

Tym samym do meczu z Developresem kaliszanki przystąpią w bojowych nastrojach, chociaż pojedynek z aktualnymi wicemistrzyniami Polski będzie niesamowicie trudny. Rzeszowianki w tej chwili z dorobkiem 29 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli TAURON Ligi przegrywając tylko jedno spotkanie (2:3 z IŁ Capital Legionovią Legionowo). W ostatnich meczach pokonały Radomkę (3:1), Chemika (3:2) i BKS Bielsko-Biała (3:2). W tym ostatnim meczu z teoretycznie niżej notowanym przeciwnikiem emocji nie zabrakło. Developres dość gładko wygrał dwa pierwsze sety, ale później bielszczanki doprowadziły do tie-breaka i chociaż dwa punkty ostatecznie pojechały do Rzeszowa, to faworytki musiały się mocno napracować. To był już piąty, wygrany w tym sezonie przez zespół trenera Stephana Antigi tie-break.