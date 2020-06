Siatkarze MUKS Amber Kalisz nie zdołali awansować do II ligi. Energetyk Poznań mistrzem Wielkopolski. ZDJĘCIA

- Przystępując do rozgrywek III ligi w województwie wielkopolskim zakładaliśmy udział w meczach decydujących o pierwszym, drugim miejscu, premiującym nas do dalszej gry o awans do II ligi. W tym roku była niewątpliwie bardzo duża szansa rozstrzygnąć to na naszą korzyść i bez etapu eliminacyjnego awansować bezpośrednio do rozgrywek szczebla centralnego poprzez wygranie dwumeczu z Energetykiem Poznań. Okazało się, że obu meczach, po bardzo dobrej i emocjonującej grze okazał się zespół z Poznania. Pozostał niedosyt. Miejmy nadzieję, że uda się awansować z drugiego miejsca. Takie możliwości są zakładane, ale decyzja leży po stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jeżeli będzie taka szansa, to Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej deklaruje, że zgłosi oba zespoły z naszego województwa do rozgrywek - mówi Mirosław Dębowski, wiceprezes MUKS Amber Kalisz. - Dziękuję zawodnikom za zaangażowanie.