Silny wiatr znów daje się we znaki mieszkańcom Kalisza i powiatu kaliskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla Kalisza i powiatu kaliskiego.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 19.00, ale może być aktualizowane.

Noc i wczesny poranek były jeszcze dość spokojne, ale intensywność wiatru wzrosła i znów daje się on we znaki mieszkańcom Kalisza i powiatu. W całym powiecie prowadzonych jest kilkadziesiąt interwencji straży pożarnej. W akcji są zastępy PSP i OSP. Strażacy wyjeżdżają głównie do powalonych drzew i uszkodzonych dachów.