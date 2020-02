Skalmierzyce: Uczniowie szkoły podstawowej uczą się przez eksperymentowanie. ZDJĘCIA

Schemat działań był prosty: „Poszukuj tego co Cię najbardziej interesuje, stań się ekspertem w tym temacie”. Każdy uczeń podczas wykonywania doświadczeń wykorzystał w pełni swój potencjał. Podążał za swoją ciekawością, doświadczał nowych rzeczy, nawet jeśli wydawały się odległe.

Wielką satysfakcją dla eksperymentatorów było podsumowanie projektu, na który zostali zaproszeni goście: dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie klas I-III. Obserwatorzy nie tylko doświadczali zachodzących zmian, ale również aktywnie współpracowali z prowadzącymi, formułując wnioski z poczynionych obserwacji.

- Udział uczniów w projekcie pozwolił im łatwiej zrozumieć nieznane dotąd tajniki otaczającego świata. Samodzielne odkrywanie przez działanie przyczyniało się do tego, że zdobywana wiedza nabierała trwałych i realnych wymiarów. W trakcie działań powstawały sytuacje, które przyczyniały się do wspólnego rozwiązywania problemów, przekazywania zdobytej wiedzy innym, wiązania nowego z tym, co jest już znane - podkreśla nauczycielka Danuta Szymczak.