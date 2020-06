Skatepark w Kaliszu. W niedzielę zabawa dla wszystkich. Miasto będzie zachęcać do noszenia kasków

Organizatorami imprezy są: Urząd Miasta Kalisza, firma Techramps oraz stowarzyszenie Kask jest cool.

Kaliskie stowarzyszenie Kask jest cool powstało niedawno, z inicjatywy znajomych rodziców Dominika, który zginął tragicznie po upadku w trakcie jazdy na rowerze w kaliskim skateparku.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie zabiegają o zmianę przepisów polskiego prawa i wprowadzenie ustawowego nakazu noszenia kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą przez dzieci i młodzież do 18. roku życia. Honorowym przedstawicielem stowarzyszenia został prezydent Krystian Kinastowski.

Program imprezy:

12.00 – 12:45

przedstawienie zawodników i planu dnia, luźne przejażdżki ze zgromadzoną młodzieżą

12:45 – 13:00

pokaz jazdy wyczynowej

13:00 – 13:45

historia i budowa deskorolki - panel dyskusyjny; bezpieczeństwo podczas jazdy, luźne przejażdżki z młodzieżą, mini konkurs, do wygrania 5 kasków

13:45 – 14:00

pokaz jazdy wyczynowej

14:00 – 14:45

historia i budowa bmx - panel dyskusyjny; bezpieczeństwo podczas jazdy, luźne przejażdżki z młodzieżą, mini konkurs, do wygrania 5 kasków

14:45 – 15:00

pokaz jazdy wyczynowej

15:00 – 15:45

historia i budowa hulajnogi oraz in line skate - panel dyskusyjny; bezpieczeństwo podczas jazdy, luźne przejażdżki z młodzieżą, mini konkurs, do wygrania 5 kasków,15:45 – 16:00

pokaz jazdy wyczynowej

16:00 – 16:45

budowa skateparków, bezpieczeństwo - panel dyskusyjny; przygotowanie do uprawiania sportów grawitacyjnych, luźne przejażdżki z młodzieżą, mini konkurs, do wygrania 5 kasków

16:45 – 17:00

pokaz jazdy wyczynowej