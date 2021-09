Sklepu społecznego w Kaliszu jednak nie będzie?

Miasto już raz ogłosiło konkurs na prowadzenie takiej działalności, ale nie zgłosiła się żadna organizacja i konkurs został unieważniony. Do drugiego konkursu zgłosiła się fundacja Chops, która już od jakiegoś czasu pilnie przygotowuje się do tego przedsięwzięcia. Wszystko było na dobrej drodze, aby otworzyć sklep społeczny w Kaliszu.

Przeanalizowaliśmy wszystkie warunki jakie Miasto zaproponowało, one były dobre, bardzo nam odpowiadały i wszystko dobrze się zapowiadało. Natomiast niezbędnym było to, żeby pozyskać dodatkowo, poza współpracą z Miastem, prywatnych sponsorów, którzy by do dofinansowali, żeby to też dobrze wyglądało wizerunkowo i funkcjonowało. W momencie przyjęcia tych wszystkich warunków jeden z naszych głównych sponsorów ze względów osobistych wycofał się. To było już po ogłoszeniu wyników konkursu – wyjaśnia Roman Żarnecki, prezes fundacji Chops.