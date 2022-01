Skradziono psa z kaliskiego schroniska dla zwierząt! Jest ultimatum dla złodzieja

Z kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt skradziono psa

Do zdarzenia doszło w sobotę 15 stycznia. Złodziej przedostał się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Warszawskiej około godziny 18.32 i skierował się do konkretnego boksu, skąd ukradł suczkę.

- 15 stycznia w godzinach wieczornych ukradziono ze Schroniska suczkę Finę. Zapraszamy Pana, który ją wyniósł z terenu Schroniska o godz. 18.32 – poinformowało kaliskie schronisko.

W poszukiwania zaangażowali się wolontariusze. Powstały plakaty, informujące o zaginięciu psa.