Śmieci w Kaliszu. Jak segregować odpady biodegradowalne? Co do nich zaliczamy?

Pod koniec grudnia ubr. na osiedlach pojawiły się brązowe pojemniki BIO na kolejną frakcję odpadów. Nie wszyscy wiedzą, co dokładnie zaliczamy do bioodpadów, a jakich śmieci nie można pod żadnym pozorem wrzucać do pojemników przeznaczonych na śmieci BIO. Trafiać tam powinny m.in. trawa, liście, pozostałości roślinne, obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, resztki żywności (bez mięsa), przeterminowane owoce i warzywa, a także fusy po kawie i herbacie. W żadnym razie nie powinno się tam wrzucać: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni i popiołu.

Jak tłumaczy nam Włodzimierz Karpała, prezes Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, próżno jednak szukać szerszej informacji w sprawie bioodpadów od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

- Nie powinno się do pojemników BIO wrzucać torebek foliowych, w których wynosimy odpady biodegradowalne. I tym sposobem taka foliówka powinna trafić potem do odpadów zmieszanych. W polskim systemie gospodarowania odpadami wprowadzono za dużo frakcji. A poza tym mamy za mało spalarni. Mamy też problem z zagospodarowaniem odpadów segregowanych - tłumaczy prezes KSM.

Segregować odpady musi każdy z nas. Za niesegregowanie lub niewłaściwe segregowanie naliczana będzie opłata karna w wysokości 46 zł od osoby. Nie wiadomo jednak jak to egzekwować.

- My ze swojej strony wysłaliśmy informacje do mieszkańców, jakie odpady należy wywozić do PSZOK-u na ulicę Bażancią. Przypominamy też, że nie wolno już wystawiać materiałów budowlanych, a odpady wielkogabarytowe również najlepiej samemu wywozić do PSZOK-u. Wyjaśniamy również, jak odpowiednio segregować odpady - tłumaczy prezes KSM.