Śmiertelny wypadek na DK20. Zginął mieszkaniec powiatu kaliskiego. Dwójka dzieci jest w ciężkim stanie

- Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem marki Mercedes doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Przybyłe na miejsce służby ratownicze natychmiast przystąpiły do udzielania pomocy poszkodowanym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz pojazdy. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu, a dwie ciężko ranne zostały przetransportowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) do szpitali w Szczecinie i Koszalinie – informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku.