Solidarność w Kaliszu oburzona zwolnieniem działacza związkowego ze Straży Miejskiej Kalisza

Andrzej Kurzyński

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa jest oburzony zwolnieniem z pracy Arkadiusza Maciejewskiego zastępcy przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu jednocześnie Przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej Kalisza. To właśnie on ujawnił niedawno spór między strażnikami o komendantem. Sprawa ma trafić do prokuratury.