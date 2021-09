Spacer z prezydentem Kalisza. Mieszkańcy oglądali inwestycje w mieście. ZDJĘCIA

Prezydent spotkał się z kaliszanami o godzinie 16.00 przy chińskiej restauracji na Plantach. Celem spaceru było pokazanie i omówienie zrealizowanych – przy wsparciu środków unijnych - inwestycji miejskich. Uczestnicy spaceru wspólnie przeszli plantami do odświeżonego pomnika Adama Asnyka. Prezydent i przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza przedstawili działaność działalność Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1, a następnie przeszli ul. Zamkową na Główny Rynek. Zainteresowani mogli bezpłatnie zwiedzić multimedialną ekspozycję w ratuszu – piwnicy oraz wieży ratuszowej oraz obejrzeć odnowioną Salę Recepcyjną.

Cieszę się, że było nas tak wielu. Dziękuję za wszystkie rozmowy i opinie. Dostrzegacie pozytywne zmiany w naszym Kaliszu. Wielu z Was interesuje się pracą samorządu i kibicuje mojej pracy. Jest to powód do satysfakcji i motywacja do dalszej pracy – podsumował spacer Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.