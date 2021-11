Spektakl "Dziwny przypadek psa nocną porą" powraca do kaliskiego teatru ZDJĘCIA

"Dziwny przypadek psa nocną porą” to opowieść o rodzinie i tajemnicach, które bohaterowie sztuki skrzętnie ukrywają i przed najbliższymi, i sami przed sobą. Główny bohater - Christopher - jest atypowy. Nie potrafi odczytywać ludzkich emocji, ma kłopoty z najzwyklejszymi codziennymi czynnościami i w specjalny sposób musi sobie radzić ze światem. Ale to właśnie on sprawia, że ujawnione zostają wszystkie sekrety, kłamstwa i niedomówienia. On jedyny zawsze mówi prawdę i wszystko odbiera do bólu dosłownie.

Historia przeplatająca wątki detektywistyczne, melodramatyczne i komediowe podbiła serca widzów na londyńskim West Endzie i na Broadwayu, zdobywając wszystkie najważniejsze nagrody teatralne.

Spektakl reżyseruje dyrektor kaliskiej sceny Bartosz Zaczykiewicz. Za polski przekład odpowiada Bogusława Plisz-Góral, scenografię stworzyła Anita Bojarska, a muzykę skomponował Marcin Mirowski. Na Dużej Scenie poza Michałem Felczakiem, odtwórcą głównej roli, występują: Malwina Brych, Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska, Kama Kowalewska, Bożena Remelska, Zbigniew Antoniewicz, Marcin Trzęsowski, Michał Wierzbicki, Lech Wierzbowski.