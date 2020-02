Spółkę Multimedia Polska przejęła Vectra. Co ta zmiana oznacza dla abonentów?

W przyszłości Vectra będzie chciała ujednolicić swoją ofertę dla wszystkich klientów. Każda osoba zostanie wówczas poinformowana o zmianie. Jeśli nie zaakceptuje nowych warunków, będzie mogła rozwiązać umowę z operatorem. Do tego momentu jeśli się to zrobi, trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty kary umownej.

Wirtualnemedia.pl przypominają, że pod koniec sierpnia 2018 Vectra podpisała z Multimedia Polska umowę typu term sheet ustalającą wstępne warunki kupna tej drugiej firmy. Jednocześnie skierowano planowaną transakcję do akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zauważył, że Vectra i Multimedia Polska na tych samych obszarach świadczą identyczne usługi: działalność firm pokrywa się w 39 miastach w zakresie płatnej telewizji, a w 45 miejscowościach w zakresie szerokopasmowego internetu stacjonarnego. Dlatego skierował planowaną fuzję obu operatorów do drugiego postępowania obejmującego analizę rynku.

Dwa tygodnie temu UOKiK poinformował, że zgadza się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę pod dwoma warunkami.

Zgodnie z nałożonym warunkiem Vectra będzie musiała sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w ośmiu miejscowościach (Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie). Vectra utworzy nowe spółki, do których przeniesie mienie z każdego z wymienionych miast - m.in. umowy z abonentami, infrastrukturę telekomunikacyjną, umowy z pracownikami, dokumentację księgową i techniczną oraz bazy abonentów. Następnie te spółki zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi. Kupujący nie będzie mógł należeć do grupy kapitałowej Vectry ani być współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy. Będzie musiał zostać zaakceptowany przez UOKiK. Do czasu sprzedaży nowe spółki będą musiały świadczyć usługi dostępu do płatnej telewizji oraz szerokopasmowego internetu stacjonarnego na poziomie nie gorszym niż wcześniej Vectra lub Multimedia. Ponadto, do czasu sprzedaży, Vectra nie będzie prowadzić aktywnych działań marketingowych w celu pozyskania abonentów korzystających z tych sieci.