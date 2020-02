Sportowe podsumowanie roku 2019 w Kaliszu. Najlepsi sportowcy i trenerzy wyróżnieni. ZDJĘCIA

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie zawodnicy sekcja kajak polo 1. Oliwia Müller - srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Choszcznie 2. Maria Müller - srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Choszcznie 3. Oliwia Kinel - srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Choszcznie 4. Oliwia Domańska - srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Choszcznie 5. Bartosz Owczarek - brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie 6. Kacper Stasiak - brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie 7. Ksawery Majda - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie 8. Bartłomiej Kostrzewa - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie, w grudniu został powołany do kadry Polski. 9. Jakub Mróz - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie. 10. Gabriela Kamańczyk - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Choszcznie 11. Paulina Jakubowska - srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Choszcznie. Powołanie do kadry Polski. Start w Mistrzostwach Europy w Portugalii, zajęcie 10. miejsca w kategorii U-21 12. Kaja Kamańczyk - srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Choszcznie Powołanie do kadry Polski. Start w Mistrzostwach Europy w Portugalii, zajęcie 10. miejsca w kategorii U-21 13. Maja Kamańczyk - srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Choszcznie Powołanie do kadry Polski. Start w Mistrzostwach Europy w Portugalii, zajęcie 10. miejsca w kategorii U-21 14. Amelia Ewiak - srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Choszcznie. Powołanie do kadry Polski. Start w Mistrzostwach Europy w Portugalii, zajęcie 10. miejsca w kategorii U-21 15. Jakub Olek - zdobycie złotego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Powołany do kadry Polski. Start na Mistrzostwach Europy w Portugalii, zajęcie 7. miejsca w kategorii U-21 Trener 1. Mariusz Grala (kajak polo) sekcja kajakowa Trener 1. Zbigniew Walczykiewicz (kajakarstwo) oraz Lech Burchard - Prezes Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

MMA Tornado Kalisz

zawodnicy

1. Jakub Ubycha- Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży w Brazylijskim Jiu Jitsu, 1 miejsce NO GI, 2 miejsce GI, 3 miejsce Mistrzostwa Europy w MMA

2. Małgorzata Lisok- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 1 miejsce w GI , 1 miejsce w NO GI

3. Zofia Kołacińska - MP dzieci i młodzieży w BJJ, 1 miejsce w GI , 2 miejsce w NO GI

4. Daria Grodzińska - MP dzieci i młodzieży w BJJ, 1 miejsce w GI , 1 miejsce w NO GI

5. Szymon Ratajczak- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 1 miejsce w NO GI , 2 miejsce w GI

6. Mateusz Dostal- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 2 miejsce w GI , 2 miejsce w NO GI

7. Marco Wypych- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

8. Olivier Skóra- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 2 miejsce w NO GI

9. Mateusz Goździcki- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

10. Jakub Haładyn- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

11. Cezary Krzywański- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

12. Antoni Krzywański- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

13. Jakub Lenartowski- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI

14. Arkadiusz Jarych- MP dzieci i młodzieży w BJJ, 3 miejsce w NO GI , 3 miejsce w GI

trenerzy

1. Maciej Haładyn

2. Norbert Wątrobski

3. Marcin Małecki

oraz

Aleksandra Małecka - Prezes MMA TORNADO Kalisz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tornado”

zawodniczki

1. Agnieszka Kamińska – 3 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF kumite, 2 m. Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF kumite drużynowe, 3 miejsce Puchar Polski Karate WKF-kumite.

2. Izabela Kamińska - 3 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF kumite, 3 m. Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF kumite, 3 miejsce Puchar Polski Karate WKF-kumite, Akademicki Puchar Polski- 2m kumite, 3 m kumite open, 2m kumite drużynowe.

Trener

1. Wiesław Grochowina