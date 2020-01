Spotkanie z ultramaratończykiem Tomaszem Pawłowskim w bibliotece w Blizanowie FOTO

Udział biegaczy w spotkaniu zaowocował konkretnymi pytaniami o codzienne treningi oraz warunki udziału w prestiżowych biegach. Gość przedstawił również prezentację zawierającą zdjęcia i filmy z biegów, w których uczestniczył.

Początek przygody sportowca z bieganiem to przełom 2007 i 2008 roku. Powodem do rozpoczęcia treningów była nadwaga. Na początku było to działanie intuicyjne, dopiero od ubiegłego roku pod opieką trenera, z konkretnym planem.

Pierwszy maraton przebiegł w czerwcu 2008 r. w Ostrowie Wielkopolskim i do dziś razem z biegami ultra ma ich już 110. 14 razy udało się to zrobić w czasie poniżej 3 godzin. Rekord życiowy w maratonie - 2:40. Najdłuższe pokonane biegi to: Bieg 7 Szczytów - 240 km, UTMB wokół Masywu Mont Blanc - 170 km (10.000 m przewyższeń), Spartathlon - 246 km. Ukończył również Koronę UltraMaratonów Polskich - 10 największych - zdaniem czasopisma „Ultra” - biegów w Polsce, w tym także „Kaliską Setkę”.