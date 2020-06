Sprzeczka i strzały pod Galerią Ostrovia. Policja szuka mężczyzny

We wtorkowy wieczór przy największym ostrowskim centrum handlowym doszło do awantury pomiędzy trzema mężczyznami. W aucie jednego z nich wybito szybę, na co właściciel pojazdu zareagował użyciem broni. Wówczas wywiązał się pościg ulicami centrum miasta.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jeden z nich z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala, z którego został już wypisany i aktualnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Policjanci szukają trzeciego mężczyzny, który jechał BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych.

- Policjanci wiedzą, kto to jest. Mamy nadzieję, że jego zatrzymanie to kwestia czasu. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli także broń, z której padły strzały - powiedziała sierż. sztab. Małgorzata Michaś, rzeczniczka ostrowskiej policji.