Sprzęt rehabilitacyjny z Niemiec trafi do mieszkańców powiatu kaliskiego. ZDJĘCIA

Zgrana ekipa, czyli Jarosław Budka i Karol Matczak przy wsparciu logistycznym Stowarzyszenia LGD 7 Kraina Nocy i Dni podjęła się przywiezienia z Niemczech kolejnej już partii sprzętu rehabilitacyjnego, który po drobnych naprawach może jeszcze posłużyć przez długi czas.

- Wyruszyliśmy pomimo nieciekawej aury i szalejącej u naszych przyjaciół z Dolnej Saksonii pandemii. Kolejna dawka sprzętu rehabilitacyjnego czekała już na odbiór a magazyny w Niemczech trzeszczały w szwach - mówi Karol Matczak. - Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. I nie mówimy tu o częstotliwości z jaką musieliśmy legitymować się naszymi paszportami COVID-owymi, ale o ilości sprzętu. Tylko dzięki Tomaszowi Sulejowi i i jego potężnej ciężarówce, zdołaliśmy załadować wszystko.

Przywiezienie tych rzeczy do Polski to połowa sukcesu. Teraz trzeba to rozładować, posegregować, przejrzeć, dokonać drobnych napraw, wciągnąć na ewidencję i dopiero wtedy sprzęt może trafić do potrzebujących mieszkańców powiatu kaliskiego. Tym wszystkim zajmuje się Jarek Budka, dzięki któremu już w kilka dni po przywiezieniu z magazynów w Michałowie oczekujący mogli pobrać jakże potrzebne urządzenia.