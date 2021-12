Sprzęt rehabilitacyjny z Niemiec trafi do potrzebujących z powiatu kaliskiego. ZDJĘCIA

Sprzęt rehabilitacyjny trafi do potrzebujących z powiatu kaliskiego

Przywiezienie tych rzeczy do Polski to połowa sukcesu. Dostarczony do magazynów w Michałowie sprzęt trzeba było rozładować, posegregować, a także przejrzeć i dokonać drobnych napraw. A potem wciągnąć na ewidencję i dopiero wtedy sprzęt może trafić do potrzebujących mieszkańców powiatu kaliskiego.