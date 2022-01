Stand-up Pawła Reszeli w Kontrabas Cafe Club w Kaliszu. ZDJĘCIA

Stand-up Pawła Reszeli w Kontrabas Cafe Club w Kaliszu

Tego wieczoru można było się szczerze pośmiać. W kaliskim klubie Kontrabas Cafe Club, znajdującym się na tyłach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego, wystąpił Paweł Reszela – komik, pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, a aktualnie mieszkający w Sulechowie.

Jego najnowszy program „No i cyk” to spojrzenie na ojcostwo z perspektywy prawie czterdziestoletniego faceta, który próbuje jakoś nadążyć za dzisiejszym światem. Wejściówka na wydarzenie była płatna, ale zainteresowanych występem było wielu!

„Nowy program niszczy system, a dodatkowo Kalisz to miasto mojej byłej, więc żarty się same piszą” – tak właśnie Paweł Reszela opisywał swój czwartkowy występ na swoim fanpage’u na Facebooku.

- Jestem już komikiem dziesięć lat. Zaczęło się od tego, że podczas nauki w PWSZ, wpadliśmy z kolegami na pomysł założenia kabaretu. W pewnym jednak momencie stwierdziłem, że chcę zobaczyć, jak to jest występować samemu, a nie w grupie, no i tak zostałem. Dzisiejszy stand-up jest o przemyśleniach prawie czterdziestolatka. Są to moje luźne obserwacje otaczającego nas świata. Tak sobie żyję, jeżdżę po Polsce, a wszystkie weekendy do końca lutego mam już zajęte. Jeśli władze niczego nie zamkną to będę występował – uzupełnia w wywiadzie Paweł Reszela.