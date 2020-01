Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Kaliszu świętowało swoje 10-lecie. ZDJĘCIA

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów świętuje 10-lecie istnienia. Z tej okazji uczestnikom jubileuszowego spotkania życzenia złożył prezydent Krystian Kinastowski.

- 10 lat Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów to 10 lat aktywnej działalności ludzi zaangażowanych w sprawy naszego miasta. Współpracuję z Państwem od niedawna, ale mogę powiedzieć, że jest to wyjątkowa współpraca, której efekty widzimy na co dzień. Dzięki Państwa działaniom kaliscy seniorzy stali się aktywną grupą współtworzącą życie społeczne i kulturalne Kalisza. Bez Państwa pracy nie byłoby choćby Kaliskiej Senioriady - imprezy, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czy promocji Kalisza podczas Targów Senioralnych w Poznaniu – mówił prezydent Krystian Kinastowski. - Przy każdej okazji podkreślam, że kaliscy seniorzy mogą być wzorem do naśladowania. Energia, z którą realizujecie swoje pasje, radość, którą czerpiecie ze wspólnych spotkań oraz chęć nieustannego kształcenia i doskonalenia inspirują i wprawiają w podziw. Przyjmijcie proszę życzenia zdrowia, radości, niespożytej energii i siły. To dzięki nim każdego dnia wzbogacacie nasz świat i jesteście podporą dla swoich bliskich, dzieci i wnuków.