Stowarzyszenie KoLiber inicjuje akcję #KupNaWynos. Celem wsparcie lokalnych restauracji

Ideą akcji jest zachęcenie ludzi do tego, aby wrzucali na swoje profile w mediach społecznościowych posty, które promują kupowanie jedzenia na wynos od lokalnych restauratorów.

- Obecnie sytuacja większości firm jest bardzo trudna. Są wśród nich także lokale gastronomiczne. Wiadomo, że cierpią nie tylko restauratorzy, lecz w ich przypadku mieliśmy pomysł, jak można pomóc – mówi Maciej Antczak, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, prezes oddziału KoLibra w Kaliszu.

Akcja opiera się na trzech krokach:

1. Należy wrzucić post w dowolnym medium społecznościowym, który zachęca innych ludzi do kupowania na wynos od lokalnych restauratorów. Może to być zdjęcie, film, a nawet zwykły tekst.

2. Dodać hasztag #KupNaWynos.

3. Wysłać link do posta na koliber@koliber.org do 25 marca.

Organizatorzy wybiorą pięć najciekawszych postów, których autorów nagrodzą książkami „Ludzkie działanie” Ludwiga von Misesa.