Stowarzyszenie Morsy Kalisz i noworoczny maraton zimnych kąpieli. ZDJĘCIA

- Coś się kończy I coś się zaczyna. Skoro pożegnaliśmy 2021 rok kąpielą to należało przywitać 2022 rok również w taki sposób. W sobotę już w bardziej w wiosennej temperaturze przy witaliśmy rok przy świetle pochodni. Niedzielna kąpiel w samo południe to już nasza tradycja, więc nie można było sobie odmówić takiej przyjemności. Mimo, że już nie ma lodu to woda nadal jest zimna, czyli taka jaką morsy kochają - mówi Jakub Kubisiak ze Stowarzyszenia Morsy Kalisz.