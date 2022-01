Stowarzyszenie Morsy Kalisz morsuje i pomaga do końca świata i o jeden dzień dłużej! ZDJĘCIA

Było to kolejne morsowanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w wydaniu Stowarzyszenia Morsy Kalisz. Choć pogoda dziś nie była łaskawa, to w dniu 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło się obyć bez

- W tym roku aura nam nie sprzyja, wiatr potęguję zimno. W wodzie jest cieplej, bo wtedy wiatr nas nie owiewa, ale przy rozbieraniu i po wyjściu z wody jest nieprzyjemnie, ale robimy to nie tylko dla siebie, ale i dla dzieci, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Morsy mają to do siebie, że nie narzekają na pogodę tylko się do niej dostosowują i wskakują do wody z wielką radością – mówi Jakub Kubisiak, prezes Stowarzyszenia Morsy Kalisz.